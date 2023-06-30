«Севилья» готова продать всех футболистов из-за долга в 90 миллионов евро

«Севилья» захотела продать всех футболистов из-за долгов. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, красно-белым необходимо продать множество игроков — расстаться с одним или двумя представителями клуба будет недостаточно. Общий долг «Севильи» составляет 90 миллионов евро. Отмечается, что спортивный директор команды Мончи был не готов выставить на трансфер большую часть состава, поэтому покинул свой пост. В данный момент он работает в «Астон Вилле».

В сезоне-2022/2023 «Севилья» выиграла Лигу Европы. В решающей встрече, прошедшей в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена», команда оказалась сильнее итальянской «Ромы» в послематчевой серии пенальти.

Испанский клуб обновил собственный рекорд, завоевав трофей в седьмой раз в своей истории. Дважды «Севилья» становилась победительницей Кубка УЕФА, а после изменения формата турнира в 2009 году еще пять раз добивалась победы.