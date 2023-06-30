Россиянина осудили на пять лет за размещение пропагандирующих терроризм видео

В Москве мужчину осудили на пять лет за публикацию видео с пропагандой терроризма

Военный суд в Москве приговорил мужчину к пяти с половиной годам колонии общего режима за пропаганду идеологии запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» в интернете. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

Обвиняемого признали пособником этой террористической группировки. Приговор уже вступил в силу.

По данным следствия, мужчина размещал в социальной сети «Одноклассники» видеозаписи, содержащие пропаганду терроризма.

Ранее в Новосибирске суд приговорил к трем годам колонии еще одного сторонника этой группировки. Он также размещал в интернете ролики с пропагандой радикального ислама, терроризма и призывами к ведению джихада.