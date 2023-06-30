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16:27, 30 июня 2023Культура

Ким Кардашьян отреагировала на антисемитские заявления Канье Уэста

TMZ: Ким Кардашьян отреагировала на антисемитские высказывания бывшего мужа Канье Уэста

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Американская телезвезда Ким Кардашьян отреагировала на антисемитские высказывания бывшего мужа, рэпера Канье Уэст. Об этом пишет TMZ.

В новой серии реалити-шоу The Kardashians, которая, предположительно, была записана в тот период, когда исполнитель делал свои скандальные заявления, показана телезвезда, плачущая в объятьях сестры.

В ходе передачи Кардашьян пожаловалась на то, что нынешний Уэст — это «не тот человек, за кого она вышла замуж в 2014 году». Звезда реалити также заявила, что «сделала бы все, чтобы вернуть прежнего Канье».

Ранее Канье Уэст рассказал, что перестал быть антисемитом из-за фильма «Мачо и ботан».

В декабре 2022 года исполнитель призвал еврейский народ простить нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

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    Варвара Кошечкина
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