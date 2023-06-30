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11:34, 30 июня 2023Мир

Лавров рассказал о действиях России при выходе из зерновой сделки

Лавров: в случае выхода из зерновой сделки Россия направит поставки Африке за свой счет

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В случае выхода из зерновой сделки Россия готова направить в беднейшие страны Африки поставки продовольствия, сопоставимые с прежними объемами, за свой счет. Об этом на брифинге заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы уже многоднократно приводили данные о том, что [в рамках зерновой сделки] вывозится прежде всего зерно для коммерческих нужд, а не беднейшим странам... В случае прекращения действия Черноморской инициативы [мы] обеспечим поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет, безвозмездно. Президент [России Владимир Путин] уже об этом объявил», — заявил министр.

Ранее один из участников переговоров рассказал, что возможность выхода России из зерновой сделки с Турцией, Украиной и ООН остается весьма высокой, хотя диалог по данному вопросу продолжается. Он заявил, что сейчас Турция и ООН ведут переговоры с Россией. Тем не менее пока «радующих новостей нет».

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    Виктория Кондратьева
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