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16:36, 1 июля 2023Мир

США уличили в давлении на Украину для продолжения боевых действий

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США давят на Украину для продолжения военных действий

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала заявил, что США давят на Украину, заставляя продолжать военные действия.

По его словам, во время переговоров с украинскими властями президент России Владимир Путин обнаружил, что у них нет желания достичь согласия из-за Вашингтона, который не хочет мирного урегулирования ситуации. При этом контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было провальным с самого начала, считает Макгрегор. По его словам, Киев не добьется никаких успехов.

«Украинцы фактически потратили все, что у них было, они сейчас говорят о последнем контрнаступлении, и я не знаю, как они собираются это делать. Что бы они не делали, это не удастся, у них нет шанса прорваться через российскую оборону», — заключил он.

Ранее Макгрегор заявил, что ВСУ находятся на грани развала. В украинской армии выросло число дезертиров, а власти не могут мобилизовать нужное количество новобранцев.

28 июня экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер указал, что президент Украины Зеленский знает, что оружие, поставленное Западом, никак не поможет украинским войскам в конфликте с Россией. Его последняя надежда — прямое вмешательство НАТО.

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    Варвара Кошечкина
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