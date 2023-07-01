Экс-советник Пентагона Макгрегор: США давят на Украину для продолжения военных действий

Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала заявил, что США давят на Украину, заставляя продолжать военные действия.

По его словам, во время переговоров с украинскими властями президент России Владимир Путин обнаружил, что у них нет желания достичь согласия из-за Вашингтона, который не хочет мирного урегулирования ситуации. При этом контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было провальным с самого начала, считает Макгрегор. По его словам, Киев не добьется никаких успехов.

«Украинцы фактически потратили все, что у них было, они сейчас говорят о последнем контрнаступлении, и я не знаю, как они собираются это делать. Что бы они не делали, это не удастся, у них нет шанса прорваться через российскую оборону», — заключил он.

Ранее Макгрегор заявил, что ВСУ находятся на грани развала. В украинской армии выросло число дезертиров, а власти не могут мобилизовать нужное количество новобранцев.

28 июня экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер указал, что президент Украины Зеленский знает, что оружие, поставленное Западом, никак не поможет украинским войскам в конфликте с Россией. Его последняя надежда — прямое вмешательство НАТО.