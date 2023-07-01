Десятки украинских населенных пунктов остались без света

Минэнерго: 22 украинских населенных пункта остались без электричества из-за погоды

Десятки украинских населенных пунктов остались без электричества из-за плохой погоды. Обесточенными оказались 22 поселения в четырех областях, об этом говорится в Telegram-канале Министерства энергетики Украины.

Приостановка подачи электричества вызвана технологическими нарушениями. Отключение света произошло в Днепропетровской, Киевской, Сумской и Черниговской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

В министерстве уточнили, что дефицит в энергосистеме по стране не фиксируется.

25 июня сразу в нескольких районах Киева произошли аварийные отключения света. Без электричества остались Соломенский, Голосеевский, Шевченковский, Святошинский, Днепровский и Дарницкий районы. Причина отключения не уточнялась. Накануне в Киеве и Киевской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), жителей предупредили о возможности ракетного удара. Позже стало известно, что в Соломенском районе города случился взрыв.