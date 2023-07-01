Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
06:42, 1 июля 2023Путешествия

Стало известно о сознательном выборе плохих материалов для батискафа «Титан»

WP: глава OceanGate Раш купил материалы с истекшим сроком годности для батискафа «Титан»

Фото: OceanGate Expeditions / Reuters

Генеральный директор OceanGate Стоктон Раш якобы похвастался, что использовал материалы с «истекшим сроком годности» при строительстве батискафа «Титан» незадолго до поездки. Об этом рассказал главный редактор Travel Weekly Арни Вайсманн (Arni Waismann) газете The Washington Post (WP).

Вайсманн мог принимать участие в июньской экспедиции, однако из-за накладки в расписании не смог этого сделать. Вместо этого он согласился на погружение в мае, которое было отменено из-за плохой погоды. Однако, заявляет редактор, разговор накануне погружения врезался ему в память.

По его словам, Раш заявил, что приобрел углеродное волокно, используемое для изготовления аппарата, «с большой скидкой» у компании Boeing. «Я сразу же отреагировал: "У тебя нет никаких опасений по этому поводу?". Он был очень пренебрежителен и сказал: "Нет, все в полном порядке», — утверждает Вайсманн.

Материалы по теме:
За поисками пропавшего на пути к «Титанику» батискафа следил весь мир. Почему у людей внутри не было шансов спастись?
За поисками пропавшего на пути к «Титанику» батискафа следил весь мир.Почему у людей внутри не было шансов спастись?
24 июня 2023
В гибели батискафа увидели загадочные совпадения с судьбой «Титаника». Почему люди на борту были обречены?
В гибели батискафа увидели загадочные совпадения с судьбой «Титаника».Почему люди на борту были обречены?
26 июня 2023

В свою очередь, в Boeing открестились от заявлений Раша, пишет WP. В компании не обнаружили никаких записей о какой-либо продаже материалов OceanGate или ее генеральному директору.

Ранее береговая охрана США нашла останки жертв жертв затонувшего в Атлантике батискафа «Титан».

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту перестал выходить на связь во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». К тому моменту погружение продолжалось час и 45 минут. На борту находились британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг и один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе с сыном.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Спасение бойцами «Отважных» раненного под Кременной командира попало на видео

    Экс-премьер Британии назвал «важным делом» свержение Хусейна

    Украинским беженцам в Ирландии дали сутки на выселение

    Письмо пассажира «Титаника» продали за миллион рублей

    Стало известно о сознательном выборе плохих материалов для батискафа «Титан»

    В галактике Андромеды обнаружили необычные звезды

    Российский танкист раскрыл тактику украинских военных на одном из направлений

    Менеджер Емельяненко рассказал о реабилитации бойца

    Жертвами загоревшегося автобуса стали 25 человек

    Минобороны России сообщило о героическом поступке связиста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости