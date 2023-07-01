Стало известно о сознательном выборе плохих материалов для батискафа «Титан»

WP: глава OceanGate Раш купил материалы с истекшим сроком годности для батискафа «Титан»

Генеральный директор OceanGate Стоктон Раш якобы похвастался, что использовал материалы с «истекшим сроком годности» при строительстве батискафа «Титан» незадолго до поездки. Об этом рассказал главный редактор Travel Weekly Арни Вайсманн (Arni Waismann) газете The Washington Post (WP).

Вайсманн мог принимать участие в июньской экспедиции, однако из-за накладки в расписании не смог этого сделать. Вместо этого он согласился на погружение в мае, которое было отменено из-за плохой погоды. Однако, заявляет редактор, разговор накануне погружения врезался ему в память.

По его словам, Раш заявил, что приобрел углеродное волокно, используемое для изготовления аппарата, «с большой скидкой» у компании Boeing. «Я сразу же отреагировал: "У тебя нет никаких опасений по этому поводу?". Он был очень пренебрежителен и сказал: "Нет, все в полном порядке», — утверждает Вайсманн.

В свою очередь, в Boeing открестились от заявлений Раша, пишет WP. В компании не обнаружили никаких записей о какой-либо продаже материалов OceanGate или ее генеральному директору.

Ранее береговая охрана США нашла останки жертв жертв затонувшего в Атлантике батискафа «Титан».

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту перестал выходить на связь во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». К тому моменту погружение продолжалось час и 45 минут. На борту находились британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг и один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе с сыном.