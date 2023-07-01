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02:16, 1 июля 2023Россия

Омбудсмен рассказала о страхе детей обращаться к взрослым за помощью

Омбудсмен Омбудсмен Мишонова рассказала о страхе детей обращаться за помощью

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Омбудсмен Московской области Ксения Мишонова прокомментировала ситуацию с девочкой, подавшей жестом сигнал о помощи в эфире программы «Мужское / Женское» на Первом канале. По словам Мишоновой, чаще всего дети боятся рассказывать о проблемах в семье. Омбудсмена цитирует «Комсомольская правда».

Собеседница издания считает, что дети в большинстве своем не знаю об жесте, которым можно просить о помощи. «Было бы хорошо больше рассказывать о нем, распространять информацию, сделать это системной работой», — отметила она.

Мишонова указывает, что важно научить детей обращаться к взрослым, чтобы они могли доверять старшим. «Потому что у них есть ощущение, что если они расскажут о своих проблемах, будет еще хуже. Надо учить не стесняться, не бояться обращаться за помощью», — подчеркнула омбудсмен.

Мишонова рассказала, что иногда несовершеннолетние все же решаются попросить помощи, но не всегда знают, как это лучше сделать. В пример она привела случай, когда девочка из Подмосковья обратилась по первому попавшемуся в интернете номеру службы психологической помощи. В результате она попала в магаданское отделение, а специалисты уже передали запрос своим коллегам по месту жительства ребенка. После рассказов звонившей об отчиме, который ее домогался, девочку забрали в семейный центр, а мужа ее матери задержали.

Также по словам омбудсмена, ей нередко пишут в соцсетях. Однажды к ней обратился мальчик и попросил помочь маме, которую избивает отец. При этом никаких контактов он не оставил. Специалистам удалось найти этого мальчика через секцию, в которой он занимается.

Жест, который восьмилетняя девочка показала во время съемок передачи, считается международным универсальным сигналом о помощи тех, кто столкнулся с домашним насилием или другими проблемами. Примечательно, что в это же время девочка улыбалась на камеру и говорила о любви к матери.

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    Екатерина Подвигина
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