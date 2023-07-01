У французского спецназа заметили российское оружие

«РВ»: у подавляющих беспорядки французских силовиков заметили карабины «Вепрь-12»

У французских силовиков, подавляющих беспорядки в стране, заметили карабины Вепрь-12. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Карабины Вепрь-12 Молот российской компании ВПО замечены в руках бойцов французского полицейского спецназа RAID в зоне массовых беспорядков», — говорится в сообщении.

Масштабные протесты и погромы во Франции начались после 27 июня, когда полицейский расправился с 17-летнего подростком во время задержания. В правоохранительных органах заявили, что молодой человек не подчинился требованиям полицейских. Стрелявшему предъявили обвинения.

