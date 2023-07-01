Письмо пассажира «Титаника» продали за миллион рублей

Последнее письмо уругвайского пассажира «Титаника» купили на аукционе за миллион рублей

Последнее письмо, отправленное уругвайским пассажиром «Титаника» Рамоном Артагавейтия Гомес семье, продано на аукционе за 12 тысяч долларов (примерно 1 060 000 рублей). Об этом РИА Новости рассказал представитель аукционного дома Zorrilla.

Аукцион проходил в Монтевидео. Выставленное на продажу письмо было написано от руки на трех страницах. Гомес отправил его 12 апреля 1912 года из Ирландии, где лайнер сделал последнюю остановку перед тем, как выйти в воды Атлантического океана. Через два дня «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул. Также с молотка ушла фотография уругвайца, сделанная в 1909 году.