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06:47, 1 июля 2023Мир

Письмо пассажира «Титаника» продали за миллион рублей

Последнее письмо уругвайского пассажира «Титаника» купили на аукционе за миллион рублей

Фото: Globallookpress.com

Последнее письмо, отправленное уругвайским пассажиром «Титаника» Рамоном Артагавейтия Гомес семье, продано на аукционе за 12 тысяч долларов (примерно 1 060 000 рублей). Об этом РИА Новости рассказал представитель аукционного дома Zorrilla.

Аукцион проходил в Монтевидео. Выставленное на продажу письмо было написано от руки на трех страницах. Гомес отправил его 12 апреля 1912 года из Ирландии, где лайнер сделал последнюю остановку перед тем, как выйти в воды Атлантического океана. Через два дня «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул. Также с молотка ушла фотография уругвайца, сделанная в 1909 году.

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    Екатерина Подвигина
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