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21:20, 1 июля 2023Интернет и СМИ

В Twitter ограничат количество постов для просмотра

CNBC: в Twitter ограничат количество постов для просмотра в день до 600

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В социальной сети Twitter ограничат количество постов для просмотра в день. Пользователи без «синей галочки» смогут видеть только шестьсот. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что ограничения носят временный характер. Верифицированные пользователи смогут читать шесть тысяч сообщений в день. Новые же пользователи смогут просматривать до трехсот публикаций.

По данным телеканала, многие пользователи, которые пытались опубликовать или прочитать контент на веб-сайте или в мобильном приложении Twitter, столкнулись с сообщением об ошибке «Превышено ограничение» или «Не удается получить твиты».

Ранее в Роскомнадзоре заявили об отсутствии причин для возобновления в России доступа к соцсети Twitter, заблокированной весной 2022 года.

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    Юлия Мискевич
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