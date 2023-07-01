CNBC: в Twitter ограничат количество постов для просмотра в день до 600

В социальной сети Twitter ограничат количество постов для просмотра в день. Пользователи без «синей галочки» смогут видеть только шестьсот. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что ограничения носят временный характер. Верифицированные пользователи смогут читать шесть тысяч сообщений в день. Новые же пользователи смогут просматривать до трехсот публикаций.

По данным телеканала, многие пользователи, которые пытались опубликовать или прочитать контент на веб-сайте или в мобильном приложении Twitter, столкнулись с сообщением об ошибке «Превышено ограничение» или «Не удается получить твиты».

Ранее в Роскомнадзоре заявили об отсутствии причин для возобновления в России доступа к соцсети Twitter, заблокированной весной 2022 года.