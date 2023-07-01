Опубликовано видео многокилометровой пробки на подъезде к Крымском мосту

В сети опубликовали видео многокилометровой пробки на подъезде к Крымскому мосту

В сети опубликовали видео многокилометровой пробки, образовавшейся на подъезде к Крымскому мосту. Соответствующий ролик разместил Telegram-канал «ЧП Севастополь».

На размещенных кадрах запечатлена длинная очередь из автомобилей. Авторы записи уточнили, что за последние полтора часа они преодолели лишь 500 метров пути.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края доложили, что дорожный затор перед въездом на мост со стороны Кубани вырос до девяти километров. Водителей призвали учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок в Крым и напомнили, что скорость прохождения досмотра зависит от количества провозимых вещей.

Росавтодор объяснил, что затруднения в движении на подъезде к мосту через Керченский пролив связаны с началом отпускного сезона.

