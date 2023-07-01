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16:52, 1 июля 2023Силовые структуры

Завершившийся смертью прокурора Чувашии заплыв по Волге сняли на видео

Baza опубликовала видео заплыва, во время которого утонул прокурор Чувашии Фомин

Завершившийся смертью главного прокурора Чувашии Андрея Фомина заплыв по реке Волге сняли на видео. Ролик опубликован в субботу, 1 июля, в Telegram-канале Baza.

На кадрах видно, как группа из нескольких десятков пловцов отплывает от берега. При этом момента, когда Фомин утонул, в ролике нет.

Предположительно, у лавного прокурора Чувашии, который был в гидрокостюме и со спасательным буем, остановилось сердце, когда он находился в 150 метрах от берега. Фомина вытащили из воды в бессознательном состоянии. Врачи оказали прокурору первую помощь, но спасти не смогли.

Известно, что Фомин и ранее участвовал в заплыве через Волгу. В этом году он планировал проплыть по реке 2200 метров.

На официальном сайте Генпрокуратуры подтвердили информацию о случившемся. Генпрокурор России Игорь Краснов и коллектив органов российской прокуратуры выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Андрей Фомин родился 4 августа 1965 года в городе Киржач Владимирской области. В 2020 году был назначен на пост прокурора Чувашии. До этого, с 2014 по 2020 год, занимал должность первого зампрокурора Крыма.

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    Игорь Дмитров
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