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21:04, 1 июля 2023Мир

Австрия заявила о намерении присоединиться к европейской системе ПВО

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о присоединении страны к европейской системе ПВО

Фото: Mike Mareen / Shutterstock / Fotodom

Австрия присоединится к европейской системе ПВО European Sky Shield. Об этом намерении заявил канцлер страны Карл Нехаммер на своей странице в Twitter.

«Австрия присоединится к европейской инициативе по противовоздушной обороне Sky Shield», — написал Нехаммер. Он добавил, что переговоры о присоединении уже ведутся, при этом страна останется нейтральной. Политик объяснил, что к этому решению его подтолкнули конфликт на Украине и возросшая «ситуация угрозы».

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Ранее стало известно, что Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр выразили протест предоставлению прямых гарантий безопасности Киеву. Однако, по словам Нехаммера, они готовы к обсуждению приемлемых формулировок.

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    Екатерина Улитина
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