Австрия заявила о намерении присоединиться к европейской системе ПВО

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о присоединении страны к европейской системе ПВО

Австрия присоединится к европейской системе ПВО European Sky Shield. Об этом намерении заявил канцлер страны Карл Нехаммер на своей странице в Twitter.

«Австрия присоединится к европейской инициативе по противовоздушной обороне Sky Shield», — написал Нехаммер. Он добавил, что переговоры о присоединении уже ведутся, при этом страна останется нейтральной. Политик объяснил, что к этому решению его подтолкнули конфликт на Украине и возросшая «ситуация угрозы».

Ранее стало известно, что Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр выразили протест предоставлению прямых гарантий безопасности Киеву. Однако, по словам Нехаммера, они готовы к обсуждению приемлемых формулировок.