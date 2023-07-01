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14:23, 1 июля 2023Россия

В Госдуме отреагировали на планы Польши разместить ядерное оружие

Депутат Госдумы Шеремет призвал Польшу «сбавить пыл» в ситуации с ядерным оружием

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Властям Польши, которые намерены разместить у себя американское ядерное оружие, надо «сбавить пыл». Об этом, реагируя на планы Варшавы, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

30 июня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о желании Варшавы принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия в ответ на размещения тактического ядерного оружия Россией в Белоруссии.

«Призываю Польшу сбавить свой пыл, иначе она окажется у разбитого корыта, и вместо ядерной державы рискует стать ядерным полигоном. У России большое терпение, но оно не бесконечно», — сказал Шеремет. По его мнению, Вашингтону не понравится, если российские ядерные боеголовки установят вблизи границ США — в Мексике или Канаде. Парламентарий допустил, что Соединенные Штаты начали бы третью мировую войну.

На планы Варшавы также отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, с учетом того, что руководство Польши собрано из «патентованных дегенератов», просьба о размещении в стране ядерного оружия угрожает лишь одним — оно действительно будет применено. При этом окончательное решение будут принимать «маразматики за океаном», отметил он.

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    Анастасия Шейкина
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