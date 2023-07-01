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13:05, 1 июля 2023Бывший СССР

Стрельбу в аэропорту Кишинева не признали терактом

Генпрокуротура Молдавии: инцидент со стрельбой в аэропорту Кишинева не является терактом

Фото: Aurel Obreja / Reuters

Стрельбу в международном аэропорту Кишинева в Молдавии не признали террористическим актом. Об этом сообщили в генпрокуратуре страны, передает ТАСС.

«Инцидент со стрельбой в аэропорту Кишинева не является терактом, уголовное дело возбуждено по обвинению в убийстве», — заявил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну.

Вечером 30 июня стало известно, что 43-летний иностранец, которого отказались пускать в страну из соображений безопасности, отобрал у полицейского в аэропорту Кишинева пистолет, после чего застрелил двух сотрудников правоохранительных органов и ранил одного пассажира. При задержании стрелявший получил ранение и был доставлен в больницу. В генпрокуратуре Молдавии заявили, что по законам страны ему грозит пожизненный срок лишения свободы.

Устроивший стрельбу в аэропорту предъявил паспорт гражданина Таджикистана. Впоследствии выяснилось, что виновного в инциденте зовут Рустам Ашуров. По данным таджикистанской генпрокуратуры, он скрывался от следствия в странах Евросоюза.

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    Александра Качан
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