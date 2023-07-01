Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:03, 1 июля 2023Мир

В МИД Венгрии рассказали об осведомленности по поводу мятежа ЧВК «Вагнер»

МИД Венгрии: Сийярто узнавал о ситуации с мятежом от министров России и Белоруссии

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто был осведомлен о событиях, происходящих в России во время попытки мятежа, лучше, чем многие другие. Об этом заявил госсекретарь ведомства Тамаш Менцер, сообщает РИА Новости.

По его словам, Сийярто узнавал информацию о ситуации напрямую от российских и белорусских министров. «Что касается мятежа "Группы Вагнера", то могу почтительно сообщить, что во время событий у него (Сийярто — прим. "Ленты.ру") была такая достоверная информация о том, что происходит и что будет происходить, которая предположительно, была доступна лишь нескольким людям на мировом уровне», — рассказал Менцер.

Материалы по теме:
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз. Какую роль в этом играют США?
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз.Какую роль в этом играют США?
18 апреля 2022

Госсекретарь венгерского МИД добавил, что мятеж закончился в короткие сроки. «Все это также подтверждает, что единственно правильный ответ на войну — это мир, Вашингтон и Москва должны принять политическое решение о прекращении огня, переговорах и мире!» — заключил Менцер.

Ранее Сийярто заявил, что у Европы сейчас «военный психоз», поэтому надеяться на скорое завершение конфликта на Украине наивно.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Застрявшие в пробке на Крымском мосту россияне рассказали о ситуации

    Стало известно о попытке контрнаступления ВСУ в Бахмутском районе ДНР

    Воздушный шар с людьми на борту упал в российском городе

    «Ван Хельсинг» попал на видео во время поездки в московском метро

    Петр Ян назвал сроки следующего боя в UFC

    В МИД Венгрии рассказали об осведомленности по поводу мятежа ЧВК «Вагнер»

    В Мелитополе прогремел взрыв

    Опубликовано видео многокилометровой пробки на подъезде к Крымскому мосту

    Адвокат назвал дело задержанного в Польше российского хоккеиста сфабрикованным

    Экоактивисты выступили против гей-парада в Лондоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости