В МИД Венгрии рассказали об осведомленности по поводу мятежа ЧВК «Вагнер»

МИД Венгрии: Сийярто узнавал о ситуации с мятежом от министров России и Белоруссии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто был осведомлен о событиях, происходящих в России во время попытки мятежа, лучше, чем многие другие. Об этом заявил госсекретарь ведомства Тамаш Менцер, сообщает РИА Новости.

По его словам, Сийярто узнавал информацию о ситуации напрямую от российских и белорусских министров. «Что касается мятежа "Группы Вагнера", то могу почтительно сообщить, что во время событий у него (Сийярто — прим. "Ленты.ру") была такая достоверная информация о том, что происходит и что будет происходить, которая предположительно, была доступна лишь нескольким людям на мировом уровне», — рассказал Менцер.

Госсекретарь венгерского МИД добавил, что мятеж закончился в короткие сроки. «Все это также подтверждает, что единственно правильный ответ на войну — это мир, Вашингтон и Москва должны принять политическое решение о прекращении огня, переговорах и мире!» — заключил Менцер.

Ранее Сийярто заявил, что у Европы сейчас «военный психоз», поэтому надеяться на скорое завершение конфликта на Украине наивно.