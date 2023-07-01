Премьер Украины возмутился из-за значительного роста тарифов на воду

Премьер Украины Шмыгаль: решение о повышении тарифов на воду не согласовано с кабмином

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возмутился из-за значительного роста тарифов на воду и заявил, что решение не было согласовано с кабмином. Об этом он заявил в своем Telegram.

Отмечается, что критика главы правительства была направлена в адрес национальной комиссии по повышению тарифов на водоснабжение и водоотведение, которая приняла решение с 1 июля повысить тарифы на воду в среднем на 32 процента.

«Решения неприемлемы. Решения не согласованы с правительством», — написал Шмыгаль. Премьер добавил, что поручил министру энергетики страны и министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации по поводу пересмотра решений.

Ранее сообщалось, что с 1 июня на Украине почти в два раза подняли тарифы на электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко объяснил, что данная мера необходима для выживания энергосистемы.