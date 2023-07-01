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07:37, 2 июля 2023Спорт

Петр Ян высказался о судействе в UFC

Российский боец UFC Петр Ян рассказал о внедрении политики в спорт

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян высказался о судействе в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова передает Sport24.

«Бывают спорные решения. И политика внедряется в спорт, и какие-то интересы сторон. Нам остается только больше работать, чтобы не доводить до моментов, чтобы за нас принимали решение определенные люди», — сказал Ян.

1 июля Ян назвал сроки своего следующего поединка в UFC. По словам бойца, он должен вернуться в октагон в конце 2023 года. Спортсмен отметил, что в данный момент с его здоровьем все нормально.

Последний бой в UFC Ян провел в марте текущего года на турнире UFC Fight Night 221, уступив грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. В двух предыдущих поединках он проиграл раздельным решением судей — американцам Шону О'Мэлли и Алджамейну Старлингу.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. 30-летний спортсмен одержал 16 побед при пяти поражениях в боях по правилам ММА.

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    Андрей Стрельцов
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