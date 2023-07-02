Неизвестные напали на посольство Белоруссии в Гааге

МИД Белоруссии сообщил о нападении вандалов на посольство страны в Гааге

Неизвестные напали на посольство Белоруссии в Гааге. Об этом сообщил МИД республики, передает БелТА.

«Выбито стекло, загрязнен фасад. Прибывший наряд правоохранителей задержал злоумышленника», — рассказали в ведомстве.

На фото, опубликованном нидерландским изданием Omroep West, можно заметить нанесенную краской на фасад здания надпись «Luka — terrorist». Вандалом оказался 31-летний мужчина, его задержали прямо у посольства.

В марте 2022 года произошло нападение на консульство России в Гааге. Ночью его пытались поджечь, забросив на территорию рюкзак с горючей смесью. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Нидерланды в отсутствии реакции на произошедшее.