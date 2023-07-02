Шольц высказался о рисках беспорядков в Германии после Франции

Шольц заявил, что нет признаков того, что в ФРГ будут такие же беспорядки, как во Франции

В настоящее время в Германии не наблюдается каких-либо признаков того, что в стране будут такие же беспорядки, как во Франции. О рисках высказался немецкий канцлер Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.

На вопрос о начале беспорядков в Германии, подобным тем, что сейчас происходят во Франции, он ответил: «Нет никаких признаков этого».

«Партии "плохого настроения" заявили нам, что ожидаются "зима ярости" и "осень ярости", но их не было», — вспомнил Шольц. Он указал на то, что власти Германии сделали многое, чтобы в том числе смягчить для граждан последствия удорожания поставок энергоносителей. Помимо этого, правительство быстро смогло обеспечить энергоснабжением все территории ФРГ.

По этой причине Шольц сделал вывод, что беспорядки, как во Франции, должны миновать Германию. По его мнению, в ФРГ длительное время существует определенная «культура социального партнерства». У этой страны также есть «хорошее экономическое будущее», заключил немецкий канцлер.

В последние дни во многих городах Франции проходят протестные акции. Беспорядки начались после того, как 27 июня полицейский потребовал, чтобы 17-летний подросток остановил автомобиль. В момент, когда тот отказался выполнить требования, правоохранитель выстрелил в него. В настоящее время полицейский находится под стражей.

Люди, вышедшие на протест, подожгли мэрию Монс-ан-Барель на севере Франции. Помимо этого, в Лионе неизвестный расстрелял группу из 27 полицейских. Уже известно, что в ходе массовых беспорядков правоохранительные органы задержали около тысячи человек. По данным телеканала BFMTV, в ночь на 1 июля полицейскими были остановлены еще 994 человека в разных городах Франции.