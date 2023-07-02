Иран приостановил отправку посла в Швецию после акции с сожжением Корана

В МИД Ирана заявили о приостановке отправки посла в Швецию после акции с сожжением Корана

Несмотря на завершение административных процедур Иран решил приостановить отправку своего нового посла в Швецию после акции с сожжением Корана. Об этом в воскресенье, 2 июля, заявил глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, передает ТАСС.

В своем Twitter-аккаунте он пояснил, что обсудил данный вопрос с Ходжатуллой Фагани, который и должен был отправиться в Стокгольм в качестве посла. Последний предоставил отчет о текущем состоянии иранской дипмиссии.

«Несмотря на завершение всех административных процедур, в настоящее время процесс отправки посла Ирана в Швецию приостановлен», — отметил глава МИД исламской республики. Хосейн Амир Абдоллахиян также обратил внимание на то, что к такому решению пришли после акции с сожжением Корана в Стокгольме, которая состоялась с разрешения сил правопорядка.

До этого сообщалось, что в Евросоюзе осудили сожжение Корана в Швеции. Там призвали выступить вместе за взаимопонимание и уважение, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Около мечети разорвали и сожгли Коран, мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег.

Комментируя произошедшее, муфтий Шафиг Пшихачев заметил, что организовавший акцию сожжения Корана совершил кощунственный поступок, злоумышленник был одержим дьявольским устремлением.