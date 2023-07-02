В Совбезе РФ призвали приостановить дипотношения с некоторыми странами

Медведев: дипотношения с Финляндией, Польшей, Прибалтикой, Британией можно приостановить

России можно было бы временно приостановить дипломатические отношения с Финляндией, Польшей, странами Балтии и Великобританией, призвал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет «Российская газета».

По его словам, Москве лучше приостановить дипломатические контакты с некоторыми странами. По его мнению, к таким государствам относятся Финляндия, Польша, страны Балтии и Британия. «Лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень», — указал он.