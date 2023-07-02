Avio: испытания европейской ракеты Vega C закончились неудачей

Статические огневые испытания двигателя европейской ракеты Vega C закончились неудачей. Об этом со ссылкой на итальянскую компанию Avio сообщает SpaceNews.

Отмечается, что в ходе тестов твердотопливного двигателя Zefiro 40 произошла аномалия, в результате которой он вышел из строя. Нештатная ситуация возникла на 40-й секунде после включения двигателя и привела к снижению давления.

Издание пишет, что в горловине сопла Zefiro 40 использовался европейский материал, а не украинский.

Согласно SpaceNews, в Европе планируют возобновить запуск ракет Vega в сентябре, однако модификация Vega C, в которой используется двигатель Zefiro 40, скорее всего полетит уже в 2024 году.

В марте издание со ссылкой на исполнительного директора Avio Джулио Ранзо сообщило, что запуск европейской легкой ракеты Vega C, стартовавшей в декабре 2022 года, провалился из-за разрушения купленной у украинской компании «Южное» горловины сопла.