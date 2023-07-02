В Совфеде заявили о выгоде США и Великобритании от беспорядков во Франции

Сенатор Совфеда Климов: США и Великобритании выгодны беспорядки во Франции

Беспорядки во Франции могут быть выгодны США и Великобритании, мечтающим о доминировании в Европе. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в Telegram-канале.

Климов напомнил, что 55 лет назад в Париже вспыхнули студенческие протесты, результатом которых стала отставка президента Шарля Де Голля. «Автор сторонник версии, где Вашингтон в 1960-е активно использовал революционное студенчество для мести величайшему французскому президенту за его самостоятельную политику, включая борьбу за независимость Европы от США, подрыв мощи НАТО и сотрудничество "от Атлантики до Урала" с акцентом на дружбу с Москвой», — написал Климов.

Сенатор отметил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону «до боевого генерала Де Голля как вороне до орла», но он периодически затрагивает темы, неудобные Вашингтону и Лондону. В качестве примера Климов привел звонки президенту России Владимиру Путину и желание возглавить «объединенную Европу».

Франция, подчеркивает сенатор, единственная в Евросоюзе ядерная держава и постоянный член СБ ООН, «контроль над ее политическим пространством англосаксы мечтают иметь тотальным, свободным даже от символических импровизаций каких-то там макронов».

Ранее во Франции начались беспорядки, причиной которых послужила расправа полицейских над 17-летним подростком, который отказался подчиняться их требованиям.