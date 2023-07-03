В Кремле отреагировали на попытку покушения на Аксенова

Песков пожелал главе Крыма Аксенову силы духа на фоне сообщений о готовившемся покушении

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пожелал главе Крыма Сергею Аксенову силы духа на фоне сообщений о готовившейся попытке покушения. Реакцию пресс-секретаря президента России на ситуацию приводит ТАСС.

Он также отметил, что глава государства Владимир Путин получил доклад о попытке покушения на главу Крыма. «Безусловно, президент постоянно получает доклады в том числе по таким резонансным делам, которые касаются главы региона, такого важного, как Крым», — сказал Песков.

Представитель Кремля уверен, что ситуация с возможным преступлением никак не отразится на работе Аксенова.

2 июля ФСБ сообщила о задержании завербованного украинскими спецслужбами россиянина, готовившего покушения на главу Крыма.

По данным ЦОС ФСБ, покушение готовил россиянин 1988 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами. Его имя не называется. Злоумышленника задержали при попытке забрать взрывное устройство из тайника. В отношении него возбудили дело о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.

Позже сам Аксенов заявил, что заказчики покушения на него будут найдены и наказаны. Он поблагодарил сотрудников силовых структур за предотвращение покушения и отметил их четкую и эффективную работу.