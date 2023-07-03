Эрдоган рассказал о мешающих договориться лоббистах конфликта на Украине

Президент Турции Эрдоган: урегулировать ситуацию на Украине мешают лоббисты конфликта

Дипломатически урегулировать конфликт на Украине мешают сторонники продолжения боевых действий, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его словам передает ТАСС.

Эрдоган отметил, что Анкара столкнулась с лобби сторонников конфликта во время переговоров в Стамбуле в прошлом году, одним из результатов которых стала зерновая сделка.

«Мы стали мишенью для лоббистов войны из-за нашей сбалансированной политики. На нас оказано очень большое давление со стороны тех, кому это не нравится», — сказал турецкий лидер, отметив, что сторонники конфликта использовали турецкую оппозицию в качестве рычага давления на позицию страны.

Он также сообщил, что Турция остается единственной страной, ведущей диалог и с Россией, и с Украиной. По словам Эрдогана, Анкара намерена и далее придерживаться такой политики.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН 17 июля проведет заседание по Украине без указания конкретной темы, которая на данный момент остается неизвестной, председателем заседания будет постпред Британии при ООН Барбара Вудворд.