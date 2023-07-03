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16:34, 3 июля 2023Экономика

В главной российской «кубышке» стало меньше денег

Глава Минфина Силуанов сообщил о сокращении ФНБ в июне на 63 миллиарда рублей

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ), который называют «главной российской кубышкой», сократился в июне на 63 миллиарда рублей, с 12,353 триллиона до 12,29 триллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова.

Ликвидную часть ФНБ министр оценил в 6,446 триллиона рублей. «Неликвидная часть — это вложения в объекты, проекты и тому подобное», — объяснил Силуанов на заседании бюджетного комитета Госдумы.

В то же время в сравнении с началом 2023 года объем ФНБ увеличился почти на 1,86 триллиона. На 1 января в нем было 10,435 триллиона рублей. Произошедшие изменения министр финансов объяснил «переоценкой, исходя из того, что часть средств в золото была инвестирована, часть учитывается в валютах дружественных стран».

В апреле замминистра финансов Владимир Колычев назвал условием пополнения ФНБ в 2023 году устойчивый рост нефтегазовых доходов. Тогда же сообщалось, что из ФНБ направят почти триллион рублей на запуск восьми новых проектов. В частности, в список вошли льготный лизинг воздушных и водных судов, а также наземного пассажирского транспорта. Кроме того, в высокой степени готовности находятся проекты по строительству жилья на Дальнем Востоке и комплекса по переработке газа в Усть-Луге.

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    Дмитрий Воронин
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