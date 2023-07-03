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13:41, 3 июля 2023Спорт

Стало известно о подготовке Фьюри к поединку с Нганну

Промоутер Хирн рассказал, что Фьюри готовится к выставочному боксерскому поединку с Нганну
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри . Фото: Matt Davies / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британский боксер Тайсон Фьюри и бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну готовятся к проведению выставочного поединка. Об этом стало известно промоутеру Эдди Хирну, слова которого доступны на YouTube-канале Boxing Social.

«Да, я верю, что это произойдет. Вот что я слышал: по-видимому, это будет выставочный бой, без нокдаунов и прочего. Я не знаю точно, никто не знает, что к чему, но, вероятно, это действительно будет следующий бой Тайсона Фьюри», — рассказал Хирн. Он добавил, что это будет большое событие, но ему хотелось бы видеть британца в бою с украинцем Александром Усиком.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Нганну выступал в UFC c 2015-го по 2023 год. Всего за карьеру он одержал 17 побед и потерпел три поражения. Чемпионский пояс Нганну завоевал в поединке с американцем Стипе Миочичем в марте 2021 года. В январе 2022-го он впервые защитил титул, победив француза Сирила Гана, после чего не выходил в октагон из-за операции на колене.

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    Дарья Коршунова
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