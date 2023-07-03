Германия отказала россиянам в допуске на чемпионат мира по гребле

Германия отказала россиянам в участии в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Российским и белорусским спортсменам отказали в допуске на чемпионат мира-2023 по гребле на байдарках и каноэ. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Александр Костоглод.

Атлеты не получили приглашения на соревнования, которые пройдут в Дуйсбурге (Германия) с 23 по 27 августа и станут отборочным на Олимпийские игры-2024. «Российские и белорусские спортсмены не могут принять участие в этих турнирах по причине того, что немцы не могут обеспечить безопасность», — процитировал письмо организаторов Костоглод.

30 апреля Международная федерация каноэ (ICF) допустила российских спортсменов до турниров в нейтральном статусе. Отмечалось, что для рассмотрения заявок от россиян будет создана независимая комиссия.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности двух стран, рекомендовалось отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.