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13:04, 3 июля 2023Мир

В Италии указали на угрозу распространения беспорядков по всей Европе

Глава МИД Италии: французские беспорядки могут распространиться по всей Европе

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что беспорядки во Франции могут распространиться на другие страны Европы, и призвал этого не допустить. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что за последние сутки ситуация с беспорядками во Франции несколько улучшилась. Таяни напомнил, что бабушка застреленного полицией 17-летнего подростка, из-за которого начались протесты, призвала к миру.

Таяни призвал не допустить распространения беспорядков «как масляного пятна» на Бельгию и Швейцарию, добавив, что зачинщиков погромов следует изолировать. По его словам, в этих протестах есть элемент манипуляции.

27 июня французский полицейский застрелил 17-летнего подростка за отказ остановить машину. После этого в ряде французских городов начались протесты, которые переросли в массовые беспорядки, погромы и поджоги автомобилей. Участники акций требуют наказания для полицейского, который в данный момент находится под стражей.

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В Лионе неизвестный в ходе беспорядков расстрелял группу из 27 полицейских. Уже известно, что правоохранительные органы задержали около 1000 человек. По данным телеканала BFMTV, в ночь на 1 июля полицейские задержали еще 994 человека в разных городах Франции.

30 июня и 1 июля массовые протесты перекинулись на Бельгию и Швейцарию. Жители соседних государств вышли на улицы после того, как увидели в соцсетях призывы сделать «как во Франции».

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    Александр Слабиев
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