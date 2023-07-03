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22:55, 3 июля 2023Россия

В Крыму отреагировали на признание британскими лордами полуострова российским

Гемпель назвал закономерным признание Крыма российским со стороны британских лордов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отреагировал на то, что британские лорды Ричард Балф и Роберт Скидельски публично признали полуостров российским. Его слова передает РИА Новости.

Гемпель назвал такую оценку закономерной, а также указал на то, что «риторика политиков из различных стран мира в отношении российского Крыма меняется». «Видимо, там начинают осознавать, что противостоять России долго невозможно, поэтому по инерции появляются различные мнения и объективные высказывания», — добавил он.

Политик заявил, что западные страны нуждаются в большем количестве политиков, руководствующихся объективной информацией и историческими справками. «Самое главное, чтобы они поняли, что Крым вернулся обратно в Россию по решению народа, который высказал свое мнение на референдуме», — заключил Гемпель.

Ранее The Guardian сообщила, что Ричард Балф и Роберт Скидельски публично признали Крым территорией России на приеме у российского посла в Лондоне Андрея Келина. По мнению Балфа, «Крым — определенно российский», а территориальные претензии, касающиеся Донецка и Луганска, легитимны.

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    Марина Совина
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