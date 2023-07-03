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19:17, 3 июля 2023Забота о себе

Диетолог объяснила способность мужчин худеть быстрее женщин

Диетолог Волынкина: женщины худеют медленнее мужчин из-за половых гормонов

Фото: Unsplash

Мужчины в возрасте до 45 лет худеют быстрее женщин такого же возраста, рассказала спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. Эту способность мужчин она объяснила в беседе с News.ru.

По словам Волынкиной, мужчины худеют быстрее из-за большего количества мышечной массы. «Женщины худеют медленнее, потому что у них преобладают женские половые гормоны», — объяснила она.

Кроме того, добавила диетолог, если мужчины не будут вести активный образ жизни, их фигура может начать меняться по женскому типу: будет преобладать жир, появится живот и обвиснет грудь.

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    Александра Лисица
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