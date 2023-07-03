Мать Мбаппе стала препятствием для перехода футболиста в «Реал»

Мать Килиана Мбаппе запросила у ПСЖ 60 миллионов евро невыплаченных сыну бонусов

Файза Ламари, мать и агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, стала препятствием для перехода футболиста в мадридский «Реал». Об этом сообщает El Debate.

Как передает издание, Ламари потребовала от ПСЖ 60 миллионов евро невыплаченных сыну бонусов. Из-за ее действий возможная сделка парижан с мадридцами затягивается.

2 июля сообщалось, что в случае перехода в «Реал» в летнее трансферное окно, Мбаппе рассчитывает получить зарплату в размере 240 миллионов евро за сезон. В испанском клубе считают, что если футболист действительно хочет продолжить карьеру в Мадриде, то должен уменьшить финансовые запросы. Кроме того, француза назвали «узником денег».

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон. «Реал» пытался приобрести игрока весной 2022 года, но тогда трансфер сорвался.