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12:47, 3 июля 2023Спорт

Месси будет получать зарплату от «Барселоны» до 2025 года

Президент «Барселоны» Лапорта заявил, что клуб будет платить Месси зарплату до 2025 года

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о зарплате бывшего игрока клуба Лионеля Месси. Его слова передает Mundo Deportivo.

«У него была отсрочка выплаты зарплаты, согласованная с предыдущим советом директоров. Платежи заканчиваются в 2025 году. Ему платят неукоснительно», — заявил Лапорта. Он добавил, что эти выплаты не повлияют на финансовый фэйр-плей.

7 июня стало известно, что Месси продолжит карьеру в клубе американской Главной лиги футбола «Интер Майами». С 2021 года он выступал за «Пари Сен-Жермен», с которым дважды выигрывал чемпионат Франции.

За «Барселону» Месси играл на протяжении большей части карьеры — с 2005-го по 2021 год. В составе каталонцев он десять раз становился чемпионом Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Дарья Коршунова
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