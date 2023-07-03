Месси будет получать зарплату от «Барселоны» до 2025 года

Президент «Барселоны» Лапорта заявил, что клуб будет платить Месси зарплату до 2025 года

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о зарплате бывшего игрока клуба Лионеля Месси. Его слова передает Mundo Deportivo.

«У него была отсрочка выплаты зарплаты, согласованная с предыдущим советом директоров. Платежи заканчиваются в 2025 году. Ему платят неукоснительно», — заявил Лапорта. Он добавил, что эти выплаты не повлияют на финансовый фэйр-плей.

7 июня стало известно, что Месси продолжит карьеру в клубе американской Главной лиги футбола «Интер Майами». С 2021 года он выступал за «Пари Сен-Жермен», с которым дважды выигрывал чемпионат Франции.

За «Барселону» Месси играл на протяжении большей части карьеры — с 2005-го по 2021 год. В составе каталонцев он десять раз становился чемпионом Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.