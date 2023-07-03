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12:22, 3 июля 2023Ценности

Блогерша раскрыла способ избежать натирания бедер в жару

Блогерша @brooklynnlifecare использует кокосовое масло против натирания бедер в жару

Фото: Unsplash

Блогерша Бруклин (фамилия не уточняется), более известная в соцсетях по никнейму @brooklynnlifecare, раскрыла средство от натирания бедер при ходьбе в жару. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Инфлюэнсерша рассказала, что очень любит шорты. Однако из-за того, что в ее стране очень жаркий климат, ношение данного предмета гардероба ей доставляет неудобство. «Поэтому я использую кокосовое масло, смазывая им внутреннюю часть своих ног», — объяснила Бруклин и добавила, что иногда смешивает кокосовое и гипоаллергенное детское масла.

Зрители поблагодарили девушку за лайфхак в комментариях под видео. «Это отличная идея! Все натуральное и к тому же вы будете вкусно пахнуть», «Нет ничего хуже летом, чем натирание между ног», «Дезодорант и сухой шампунь тоже отлично работают», — писали они.

В мае блогерша с никнеймом @devinraimo показала простой способ избежать появления мозолей от обуви на каблуках. Инфлюэнсерша рассказала, что справиться с данной проблемой поможет твердый дезодорант густой пастообразной консистенции.

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    Мария Винар
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