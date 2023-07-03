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14:21, 3 июля 2023Спорт

В России призвали МОК запретить турниры на территории Чехии

Экс-министр спорта Колобков заявил, что МОК должен запретить турниры на территории Чехии

Фото: Radek Kozak / Unsplash

Международный олимпийский комитет (МОК) должен запретить турниры на территории Чехии. Таким мнением поделился экс-министр спорта России Павел Колобков, слова которого приводит РИА Новости.

«Международные федерации и олимпийский комитет должны дать рекомендации и принять решение не проводить международные соревнования на территории Чехии», — призвал Колобков. Он заявил, что, проводя любые соревнования, страна должна гарантировать соблюдение соответствующих соглашений, в которых прописана возможность участия всех спортсменов.

29 июня стало известно, что правительство Чехии согласилось с предложением Министерства образования запретить российским спортсменам выступать на соревнованиях на территории страны. Кроме того, власти не разрешат чешским атлетам принимать участие в турнирах, которые будут проходить в России.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

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    Дарья Коршунова
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