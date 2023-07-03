Раскрыты возможные последствия войны между Россией и США

Институт Future of Life: ядерная война между РФ и США унесет более пяти миллиардов жизней

Ученые из института Future of Life в видео на своем YouTube-канале раскрыли возможные последствия ядерной войны между Россией и США. По их мнению, результатом данного противостояния станет голодная смерть нескольких миллиардов людей во всем мире.

«Последние научные исследования свидетельствуют, что более пяти миллиардов человек могут погибнуть от голода, включая около 99 процентов населения Америки, Европы, России и Китая», — рассказали эксперты.

Подчеркивается, что применение ядерного оружия одной из сторон почти наверняка повлечет за собой моментальный ответ со стороны другого государства. По мнению ученых, итогом первых атак станет выведение из строя электроники и энергосетей, а дальнейшие удары будут наноситься по военным и ядерным объектам.

Они уточнили, что предсказать точное число людей, которым удастся пережить такую катастрофу, нельзя, отметив, что чем больше жителей Земли будет знать о последствиях ядерной войны, тем меньше вероятность того, что он произойдет.

Ранее стало известно, что Россия сорвала попытку США разжечь ядерный конфликт на Украине. Отмечается, что президент России Владимир Путин предугадал решение НАТО передать Киеву истребители F-16.