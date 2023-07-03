Раскрыта одна из тайн видеоигр

Rock Paper Shotgun: разработчики признались, что полоска загрузки в видеоиграх — фейк

Полоска загрузки в видеоиграх не отражает реального прогресса. Об этом сообщает издание Rock Paper Shotgun.

Журналисты медиа обратили внимание на обсуждение в Twitter, которое началось с публикации комика Аласдера Беккета-Кинга. Автор пошутил, что разработчикам игр нужно сделать полоску загрузки более плавной, чтобы она точнее отображала прогресс. В ответ на шутку комика некоторые геймдизайнеры признались, что данный элемент видеоигр не является корректным.

«Я не работал над игрой, в которой не было фальшивой полосы загрузки», — раскрыл тайну видеоигр разработчик Рауль Рубио Мунаррис. Специалист отметил, что если бы полоска загрузки не была бы фейковой, то она бы «вызывала тревогу» у пользователей. «Я тоже работал над играми, в которых мы делали фейковые полоски загрузки и даже растягивали загрузку», — согласился с коллегой сооснователь студии Vlambeer Рами Исмаил.

«Забавная вещь: игроки не доверяют плавной полосе загрузки», — заявил разработчик Майк Бителл. Владимир Богданич из хорватской студии Under the Stairs отметил, что в его проектах часто специально добавляли загрузочный экран и пятисекундную паузу, чтобы переход между уровнями казался более плавным — несмотря на то, что игры загружались почти моментально.

В конце мая американская компания Nvidia представила сервис Avatar Cloud Engine, с помощью которого можно создавать реалистичных персонажей в играх. Сервис запустили на основе искусственного интеллекта.