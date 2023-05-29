В видеоиграх появятся реалистичные персонажи

Nvidia создала сервис для генерирования реалистичных NPC в играх

Американская компания Nvidia представила сервис Avatar Cloud Engine, с помощью которого можно создавать реалистичных персонажей в играх. Об этом сообщается на сайте американской корпорации.

Представители компании показали новый сервис на выставке Computex 2023. С его помощью разработчики видеоигр смогут генерировать неигровых персонажей (NPC), обладающих естесственной речью и движениями. Сервис построен на основе искусственного интеллекта.

«Генеративный ИИ способен произвести революцию во взаимодействии игроков с игровыми персонажами и повысить степень погружения в игру», — отметил вице-президент Nvidia Джон Спитцер. Спитцер подчеркнул, что благодаря Avatar Cloud Engine в видеоиграх будущего могут появиться более реалистичные персонажи.

В рамках сервиса корпорация представила оптимизированные базовые ИИ-модели. Nvidia NeMo необходим для создания языковых моделей на наборе данных разработчиков, Nvidia Riva — для автоматического распознавания речи и преобразования тескта в речь, Nvidia Omniverse Audio2Face — для создания выразительной лицевой анимации.

В комментарии для издания The Verge представители компании отметили, что создатели видеоигр уже используют их сервисы. Так, GSC Game World применяет Audio2Face в игре S.T.A.L.K.E.R. 2, Fallen Leaf — в игре Fort Solis.

В конце мая специалисты Digital Foundry заявили, что игровой рынок не нуждается в запуске новых мощных консолей. По словам экспертов, запуск новых приставок добавит проблем разработчикам игр.