Пробка у Крымского моста сократилась

Глава Минтранса Крыма: пробка у Крымского моста со стороны Кубани сократилась до 9 км

Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края по состоянию на 20:00 сократилась до девяти километров. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

По его словам, время ожидания в очереди из автомобилей составляет до шести часов. В то же время при выезде с полуострова пробка составляет 200 метров, а время ожидания — 15 минут.

Ранее в понедельник 3 июля пробка у Крымского моста со стороны Темрюкского района Кубани выросла до 13 километров.

Многокилометровая автомобильная пробка на Крымском мосту образовалась 1 июля из-за большого числа желающих попасть на полуостров. По словам Лукашенко, большое количество машин скопилось из-за усиления досмотра при въезде на переправу. Как сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, гостиницы Крыма не будут применять санкций к туристам, которые задержатся и не успеют вовремя заселиться из-за пробки у Крымского моста.