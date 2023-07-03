Путина проинформировали о попытке покушения на Аксенова

Песков: Путин постоянно получает доклады, в том числе о попытке покушения на Аксенова

Президента России Владимира Путина проинформировали о попытке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, президент постоянно получает соответствующие доклады. Представитель Кремля заявил, что главу Крыма не запугать попыткой покушения и пожелал Аксенову силы духа.

3 июня ФСБ России сообщила о задержании 35-летнего мужчины, готовившего покушение на главу Крыма. На допросе он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами и обучался минно-взрывному делу на Украине. Злоумышленника задержали при попытке взять взрывное устройство из тайника.

Ранее в Совфеде назвали возможную причину покушения на Аксенова. И разговоре с «Лентой.ру» сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил об эффективности главы республики как политика, в частности, от отметил успешные действия Аксенова по предотвращению диверсий.