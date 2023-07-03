Редчайшая 30-килограммовая рыба принесла рыбакам 600 тысяч рублей

В Индии рыболовы поймали редчайшую рыбу Telia Bhola и продали ее за 555 тысяч рупий

В Индии рыбаки выловили редчайщую рыбу и продали ее за крупную сумму. Об этом сообщает Sangbad Pratidin.

В воскресенье, 25 июня, команда траулера из города Дигха, штат Западная Бенгалия, поймала в водах Бенгальского залива 30-килограммовую рыбу, которую местные жители называют Telia Bhola. Эта рыба является одним из редких подвидов морского окуня и очень ценится в традиционной восточной медицине.

Неожиданный улов озолотил рыбаков: Telia Bhola была продана с аукциона в Дигхе за 555 тысяч рупий (почти 600 тысяч рублей). Покупателем стал бизнесмен по имени Премананда Варман. «Эта рыба используется для изготовления оболочек для лекарств, и спрос на нее огромен на зарубежных рынках. Но такая крупная рыба попадается далеко не всегда», — заявил один из рыболовов.

По словам представителя местной Ассоциации рыболовов и рыботорговцев, Telia Bhola попадается в сети не чаще раза-двух в год, и в 2023-м это случилось впервые.

В июне 2022 года сообщалось, что рыбаки из Западной Бенгалии поймали Telia Bhola весом 50 килограммов. Тогда редчайшая рыба ушла с аукциона за 1,3 миллиона рупий.