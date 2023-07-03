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10:25, 3 июля 2023Спорт

Стало известно о согласовании турецким клубом контракта с российским игроком

В Турции заявили, что «Галатасарай» согласовал контракт с российским футболистом

Фото: Seskimphoto / Globallookpress.com

Журналист Серхат Улуерен заявил, что российский футболист может перейти в турецкий «Галатасарай» в летнее трансферное окно. Об этом он сообщил в Twitter.

По информации Улуерена, действующий чемпион Турции согласовал контракт с одним из российских игроков. Кроме того, «Галатасарай» договорился с бельгийским футболистом. При этом имена спортсменов не называются.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» проявляется интерес к форварду ЦСКА Федору Чалову. Отмечалось, что клуб связался с агентом россиянина, а сам игрок дал согласие на переход.

Чалов — воспитанник ЦСКА. Он выступает за основную команду с 2016 года. В сезоне-2022/2023 25-летний форвард принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 24 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.

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    Дарья Коршунова
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