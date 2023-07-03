Обнаружен редкий тип вспыхивающих двойных звезд

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» обнаружила редкий подтип катаклизмических звезд

Международная группа астрономов обнаружила новую катаклизмическую затменно-переменную систему с помощью космической обсерватории «Спектр-РГ» и Установки для поиска транзиентов имени Цвикки (ZTF). Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Катаклизмические переменные представляют собой вспыхивающие двойные звезды, которые состоят из белого карлика, перетягивающего на себя вещество обычной звезды-компаньона. Они нерегулярным образом увеличивают свою яркость в несколько раз, а затем вновь входят в состояние покоя. Катаклизмические переменные найдены в различных космических средах, включая окрестности Солнца, центра галактики Млечный Путь, а также рассеянные и шаровые скопления.

AM Гончих Псов (AM CVn) представляет собой редкий подтип катаклизмических переменных, в которых белый карлик аккрецирует вещество компактной звезды-компаньона, бедной водородом. В целом, такие системы богаты гелием и не демонстрируют признаки водорода в своих спектрах, а также характеризуются короткими орбитальными периодами от пяти до 65 минут, то есть орбиты двух звезд расположены друг к другу очень тесно.

Новая катаклизмическая затменно-переменная подтипа AM CVn, расположенная в 780 световых годах от Земли, получила обозначение SRGeJ0453. Ее идентифицировали благодаря высокому отношению потока рентгеновских лучей к потоку видимого излучения. Система состоит из белого карлика и звезды-донора, которая изначально представляла собой богатую водородом звезду. Теперь это белый карлик, богатый гелием, с радиусом около 0,078 радиуса Солнца и массой 0,044 массы Солнца. Аккрецирующий белый карлик имеет массу 0,85 солнечной массы.

Орбитальный период SRGeJ0453 составляет 55 минут. Рентгеновская светимость системы в диапазоне энергий 0,3-2,3 килоэлектронвольт составляет 620 октиллионов эрг в секунду (один октиллион равен 10 в 27-й степени). Оптический спектр системы имеет характерные черты AM CVn: отсутствие линий водорода и наличие хорошо заметных линий гелия в голубой области непрерывного спектра. Наблюдения также выявили глубокие затмения на оптических кривых блеска SRGeJ0453 и низкоамплитудное мерцание, возможно, вызванное аккреционным диском.