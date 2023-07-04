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15:02, 4 июля 2023Спорт

Вернувшийся из армии хоккеист Федотов обратился к болельщикам

Вернувшийся из армии хоккеист ЦСКА Иван Федотов поблагодарил болельщиков за поддержку

Фото: Александр Овчаров / РИА Новости

Вернувшийся из армии вратарь московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Федотов в своем канале в Telegram обратился к болельщикам.

Он поблагодарил всех за поддержку и добрые пожелания. «Было непросто, но трудности еще не закончились, так что терпение и труд все перетрут», — заявил Федотов.

1 июля Metaratings сообщил, что хоккеист подписал новый контракт с ЦСКА.

В июле прошлого года Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он собирался улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Позднее Федотова доставили в учебную часть ВМФ России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля 2022 года. Адвокат игрока подавал жалобу о признании незаконным решения комиссии о призыве.

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    Алексей Гусев
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