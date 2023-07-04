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18:40, 4 июля 2023Спорт

Черчесов рассказал о предложении возглавить клуб из Саудовской Аравии

Станислав Черчесов заявил, что отклонил предложение возглавить клуб из Саудовской Аравии

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о предложении возглавить клуб из Саудовской Аравии. Его слова приводит YouTube-канал «Вышли!».

«Буквально вчера звонили и интересовались опять, но я всегда говорю, что я главный тренер "Ференцвароша", у меня есть конкретные задачи и цели, к которым мы идем», — заявил специалист.

10 апреля Черчесов объявил о продлении контракта с венгерской командой. По словам тренера, клуб активировал опцию пролонгации соглашения еще на один год — до лета 2024-го.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Венгрии, а также завоевала Кубок страны. С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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    Андрей Стрельцов
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