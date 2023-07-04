Стало известно об интересе клуба Ла Лиги к Черышеву

Legalbet: Денис Черышев покинет «Венецию» и подпишет контракт с «Леванте»

Стало известно об интересе «Леванте» к футболисту сборной России Денису Черышеву. Об этом сообщает Legalbet.

По информации издания, полузащитник покинет «Венецию», выступающую в итальянской Серии B, и подпишет контракт с командой Ла Лиги. Срок и сумма соглашения не уточняется.

Черышев перешел в «Венецию» 31 августа 2022 года. Его контракт с клубом был заключен по схеме «2 плюс 1». Ранее футболист выступал за испанские «Валенсию», «Севилью», «Реал» и «Вильярреал».

В составе сборной России Черышев провел 33 матча. В активе 32-летнего хавбека 12 голов.