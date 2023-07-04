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19:07, 4 июля 2023Интернет и СМИ

В сети распространилось объявление о розыске погибшего 8 лет назад военного

В сети распространилось объявление о розыске военного Мельникова, погибшего 8 лет назад

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В социальных сетях растиражировалось объявление о розыске военнослужащего Виктора Мельникова, якобы пропавшего без вести. Оказалось, что он погиб восемь лет назад.

Сообщение о пропавшем военном распространилось в основном в соцсети «Одноклассники». Так, например, в апреле 2023 года пост на эту тему опубликовал у себя на странице один из пользователей площадки.

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В публикации говорится, что Мельников может находиться в одной из российских больниц без сознания. К посту прикреплена фотография молодого человека в военной форме. «Откликнись, сынок! Мы тебя ищем и ждем» — говорится в сообщении.

При этом какие-либо другие данные о пропавшем в публикации не приводятся — ни дата рождения Мельникова, ни его родной город, ни в каком подразделении он служил. Также отсутствуют какие-либо контактные данные родственников военного.

Примечательно, что эта публикация является репостом сообщения от 27 сентября 2020 года.

По данным проекта «Лапша Медиа», занимающегося разоблачением фейков, на опубликованной в сети фотографии действительно изображен военный Виктор Мельников. Как следует из информации на портале «Волонтер», он был водителем, участвовал в боевых действиях на территории Донбасса и погиб 5 августа 2014 года от прямого попадания снаряда в боевую машину.

В «Лапше Медиа» предположили, что информация о пропавшем военном продолжает появляться в сети, потому что заявка на его розыск на сайте «Жди меня» до сих пор активна.

Информация о пропавшем военном не получила распространения в СМИ. В основном посты о поисках Мельникова появлялись в сообществах в «Одноклассниках».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Олег Давыдов
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