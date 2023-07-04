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10:46, 4 июля 2023Ценности

Блогерша назвала безвкусицей популярную летнюю обувь и вызвала споры в сети

Блогерша Карина призвала отказаться от популярных летом шлепанцев, назвав их безвкусицей

Фото: Alex Azabache / Unsplash

Блогерша Карина назвала безвкусицей популярную летнюю обувь и вызвала споры в сети. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok, который насчитывает 412,4 тысячи подписчиков.

Так, инфлюэнсерша с никнеймом millidollarlady призвала отказаться от шлепанцев. «Вы всегда должны избегать ношения этой обуви. Забудьте об ее существовании», — порекомендовала она. В качестве альтернативы юзерша предложила присмотреться к сандалиям на завязках, демонстрируя на картинке изделия белого цвета с застежками в области щиколоток. «Есть море других подходящих вариантов, но только не шлепанцы», — предупредила Карина.

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Пользователи сети неоднозначно оценили совет автора ролика в комментариях. «Я никогда не ношу шлепанцы вне дома», «Есть море вариантов удобной обуви, тоже не понимаю, зачем носить их», «Сидя на пляже и постоянно заматывая и разматывая предложенные вами сандалии неудобно, причем и выглядит это безвкусно», «А я живу в шлепанцах», — высказались они.

Ранее в июле Дизайнер Марина Мешкова перечислила россиянкам способы выглядеть элегантно без обуви на каблуках. По словам специалистки, составить женственный наряд можно с помощью подчеркнутой талии. Она посоветовала носить джинсы, юбки и брюки на высокой посадке, а также выбирать удлиненные рубашки, футболки и блузы, которые стоит заправлять и сочетать с ремнем.

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    Екатерина Ештокина
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